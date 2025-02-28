«Мегафон» и Yota сегодня отменили роуминг в Крыму

Мобильные операторы «Мегафон» и Yota отменили роуминг в Крыму и Севастополе. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба РФ.

«С сегодняшнего дня во время пребывания абонентов на полуострове минуты, СМС и гигабайты расходуются из пакета и оплачиваются по стандартным условиям тарифного плана», – говорится в сообщении.

Оператор Yota в декабре 2024 г. сообщил, что отменит наценку за пользование услугами связи в Крыму не позднее 28 февраля 2025 г. О том, что роуминг отменит и «Мегафон», отмечали в ФАС в ноябре прошлого года.

Гендиректор ComNews Леонид Коник говорил «Ведомостям» в июне 2024 г., что тарифы на связь в Крыму у российских операторов мобильной связи в последние 10 лет были существенно выше, чем на роуминг за рубежом, отмечает газета «Ведомости».

Симферополь, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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