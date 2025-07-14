В Крыму предотвращен теракт в отношении старшего офицера Минобороны

В Крыму предотвращен теракт СБУ в отношении одного из старших офицеров министерства обороны Российской Федерации.

Как сообщает ЦОС ФСБ РФ, 25-летняя гражданка России и Украины по заданию СБУ накануне Дня Победы в мае 2025 года должна была совершить подрыв российского военнослужащего в его личном автомобиле. Взрывное устройство ей было передано СБУ.

«Сотрудники СБУ, осуществившие вербовку и подготовку террористки к совершению преступления, установлены. Исполнительница теракта задержана, изъяты компоненты взрывного устройства западного производства. В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статьям 205 УК РФ «Террористический акт» и 275 УК РФ «Государственная измена»», – рассказали «Новому Дню» в ЦОС ФСБ России.

Симферополь, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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