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Вторник, 3 июня 2025, 12:27 мск

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Украинский дрон сбили над Крымским мостом

Над Крымским мостом утром 3 июня силы ПВО сбили украинский беспилотник, сообщает телеграм-канал «ЧП / Крым». Обломки дрона упали на проезжую часть. Никто не пострадал, мост не поврежден.

Отмечается, что ПВО отработала по реактивному БПЛА около шести часов утра. «В этот момент по мосту еще ехали машины со стороны Тамани, обломки упали прямо на дорогу. К счастью, никого не задело», – говорится в публикации.

Повреждений на мосту не обнаружено. Мост закрывали на три часа для того, чтобы проверить дорожное полотно и убрать обломки беспилотника.

Официальных комментариев по поводу произошедшего пока нет.

Движение автотранспорта по Крымскому мосту перекрывалось с 08:08 до 09:00 мск, сообщал ранее телеграм-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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