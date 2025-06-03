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Вторник, 3 июня 2025, 17:02 мск

Новости Крым

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Власти Крыма предупредили жителей полуострова о вражеской активности

Украинский режим начал новую информационную атаку против жителей Крыма наряду с вражеской активностью у берегов полуострова. Об этом говорится в сообщении советника главы Республики Олега Крючкова.

«Параллельно с вражеской активностью у берегов Крыма в акватории Черного моря идет и атака информационная. В информационное поле вбрасывается много лжи», – сообщается в телеграм-канале крымского Мининформа.

В ведомстве рекомендовали крымчанам быть бдительными и доверять только официальной информации.

Симферополь, Елена Володина

© 2025, РИА «Новый День»

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