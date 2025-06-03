Власти Крыма предупредили жителей полуострова о вражеской активности

Украинский режим начал новую информационную атаку против жителей Крыма наряду с вражеской активностью у берегов полуострова. Об этом говорится в сообщении советника главы Республики Олега Крючкова.
«Параллельно с вражеской активностью у берегов Крыма в акватории Черного моря идет и атака информационная. В информационное поле вбрасывается много лжи», – сообщается в телеграм-канале крымского Мининформа.
В ведомстве рекомендовали крымчанам быть бдительными и доверять только официальной информации.
Симферополь, Елена Володина
© 2025, РИА «Новый День»