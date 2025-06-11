Трое жителей Крыма задержаны за мошенничество с выплатами для участников СВО

В Крыму пресечена деятельность преступной группы, которая пыталась нажиться на участниках специальной военной операции. За мошенничество с оформлением выплат для участников СВО задержаны три жителя Симферополя. Об этом сообщили в УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Фигуранты, представляясь сотрудниками силовых ведомств, «организовали мошенническую схему по хищению денежных средств, предназначенных для выплат за заключение контракта на прохождение военной службы в зоне СВО», – отметили в спецслужбе.

Злоумышленники склоняли граждан к заключению контрактов, после чего требовали перевести им деньги якобы в качестве взятки за оформление документов о непригодности к дальнейшему прохождению службы. При этом реальных возможностей повлиять на принятие подобных решений задержанные не имели.

Преступная деятельность была пресечена сотрудниками ФСБ совместно с полицией. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Подозреваемые признали свою вину и оказывают содействие следствию. Злоумышленники заключены под стражу на два месяца.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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