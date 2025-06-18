Не выше +15: в Гидрометцентре сообщили о понижении температуры воды в Крыму

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на Черноморском побережье в Крыму зафиксировано понижение температуры морской воды. Так, в Евпатории температура понизилась до 14 градусов, в Алуште – до 15 градусов.

Специалист объяснил это тем, что северный ветер согнал теплую поверхностную воду в акваторию, а на ее место со дна поднялись холодные воды. По словам Вильфанда, такое явление называется «апвеллинг» и характерно именно для Крыма, на Черноморском побережье Краснодарского края его нет, передает «Интерфакс».

Обычно оно длится три дня при жаркой погоде, но поскольку сейчас в Крыму нежарко, вода остается холодной, отметил метеоролог. Однако на побережье Кубани температура воды комфортная: в Геленджике 22 градуса, в Туапсе 21 градус, рассказал Вильфанд. В Сочи, по его словам, вода прохладнее – 18 градусов. Это связано с недавними сильными ливнями, который обрушились на город-курорт, и привели к притоку холодной воды из горных рек.

В то же время в Азовском море в районе Ейска температура воды достигла 24 градуса, отметил синоптик.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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