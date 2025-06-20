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Пятница, 20 июня 2025, 11:36 мск

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В Крыму задержали двух мужчин за попытку диверсии на железной дороге

В Крыму двое мужчин попытались устроить диверсию на железной дороге по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает региональное управление ФСБ.

«Двое жителей Сакского района и города Евпатории 1995 года рождения осуществили поджог релейных шкафов на железнодорожных путях в Сакском районе», – говорится в сообщении.

По словам задержанных, они действовали по заданию куратора из Главного управления разведки (ГУР) Украины. Уголовное дело возбуждено по статье о теракте, фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

«В настоящее время ФСБ России проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных и следственных мероприятий, направленных на установление всех лиц, причастных к организации и исполнению данного преступления», – добавили в ФСБ.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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