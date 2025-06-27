ФСБ задержала жителя Крыма, который шпионил для Украины

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность жителя Крыма, который собирал для украинской разведки данные о транспортной инфраструктуре полуострова и дислокации воинских частей. Пособника Службы безопасности Украины задержали, когда он пытался изъять взрывчатку из тайника. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ России.

По информации спецслужбы, житель Симферопольского района был привлечен СБУ к сотрудничеству через Telegram. По указанию куратора СБУ злоумышленник собирал сведения о транспортной инфраструктуре полуострова и местах дислокации воинских частей.

«При попытке изъятия из схрона взрывчатого вещества массой свыше 1 кг для самостоятельной сборки взрывного устройства с целью его последующего использования в террористической деятельности, фигурант был задержан», – говорится в сообщении.

В отношении крымчанина возбуждено уголовное дело по ст. 275.1 УК России (сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией). Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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