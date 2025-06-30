Двоих крымчан задержали за шпионаж в пользу Украины

ФСБ задержала в Крыму двоих местных жителей, граждан РФ, за передачу Службе безопасности Украины данных о критической инфраструктуре и военной технике на территории полуострова. Задержанным вменяется государственная измена. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.

По информации спецслужбы, мужчины 1977 и 1993 годов рождения были завербованы СБУ черезTelegram. Они осуществляли в интересах украинских спецслужб «фото- и видеофиксацию объектов критической инфраструктуры и военной техники на территории региона, с указанием координат их места расположения и категории сотрудников, дислоцирующихся на объектах», – отметили в ФСБ.

Отснятые по заданию кураторов материалы крымчане отправляли в украинский телеграм-бот для дальнейшего использования в интересах Киева.

В настоящее время возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 275 УК России «Государственная измена», санкция которой предусматривает наказание до 20 лет лишения свободы. Задержанные дали признательные показания. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Фигуранты рассказали на допросе, что передали СБУ данные о расположении военного объекта в Ялте и комплекса «Панцирь-С» на нефтебазе. Видео допроса распространила ФСБ.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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