Трехчасовая пробка образовалась на въезде на Крымский мост

Проезда через пункты досмотра на въезде на Крымский мост со стороны Тамани по состоянию на восемь часов утра 1 июля ожидают 803 автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к переправе.
«Время ожидания около трех часов», – сказано в сообщении. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.
Обновлено. По состоянию на девять часов утра в очереди со стороны Тамани находится 900 автомобилей. Время ожидания около трех часов.
Надо отметить, что движение транспорта по мосту временно перекрывали вечером 30 июня и ночью 1 июля.
Крымский мост периодически перекрывают из-за попыток атак украинских БПЛА и ракетных ударов ВСУ по территории Крыма.
Симферополь, Наталья Петрова
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