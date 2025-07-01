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Вторник, 1 июля 2025, 09:52 мск

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Трехчасовая пробка образовалась на въезде на Крымский мост

Проезда через пункты досмотра на въезде на Крымский мост со стороны Тамани по состоянию на восемь часов утра 1 июля ожидают 803 автомобиля. Об этом сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к переправе.

«Время ожидания около трех часов», – сказано в сообщении. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет.

Обновлено. По состоянию на девять часов утра в очереди со стороны Тамани находится 900 автомобилей. Время ожидания около трех часов.

Надо отметить, что движение транспорта по мосту временно перекрывали вечером 30 июня и ночью 1 июля.

Крымский мост периодически перекрывают из-за попыток атак украинских БПЛА и ракетных ударов ВСУ по территории Крыма.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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