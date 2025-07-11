На Крымском мосту снова образовались автомобильные очереди со стороны Керчи

В районе Крымского моста со стороны Керчи новь образовалась значительная автомобильная очередь, которая в течение дня достигает почти тысячи машин. Об этом свидетельствуют данные, которые приводит телеграм-канал, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.

Сегодня на 18:00 мск в очереди со стороны Керчи находится 760 транспортных средств.

«Время ожидания около трех часов», – отмечается в сообщении.

Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.

Керчь, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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