На Крымском мосту снова образовались автомобильные очереди со стороны Керчи

В районе Крымского моста со стороны Керчи новь образовалась значительная автомобильная очередь, которая в течение дня достигает почти тысячи машин. Об этом свидетельствуют данные, которые приводит телеграм-канал, который отслеживает обстановку на подъездах к переправе.
Сегодня на 18:00 мск в очереди со стороны Керчи находится 760 транспортных средств.
«Время ожидания около трех часов», – отмечается в сообщении.
Со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет.
Керчь, Анастасия Смирнова
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