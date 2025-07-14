В Крыму предотвратили теракт против российского военного

Федеральная служба безопасности сообщила о предотвращении убийства российского военнослужащего в Крыму. Теракт пыталась совершить завербованная украинскими спецслужбами женщина.

«Федеральной службой безопасности предотвращен террористический акт, готовившийся СБУ на территории Республики Крым в отношении одного из старших офицеров министерства обороны Российской Федерации», – говорится в сообщении ФСБ.

По данным спецслужбы, гражданка России и Украины по заданию Службы безопасности Украины перед Днем Победы намеревалась взорвать военного в его личном автомобиле. Установлены сотрудники СБУ, вербовавшие и готовившие террористку.

«Исполнительница теракта задержана, изъяты компоненты взрывного устройства западного производства. В отношении задержанной возбуждены уголовные дела по статьям 205 УК РФ «Террористический акт» и 275 УК РФ «Государственная измена»», – добавили в ФСБ.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

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