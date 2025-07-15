В Крыму дали 17 лет колонии украинскому шпиону

17 лет лишения свободы получил житель Крыма, шпионивший для ВСУ.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры полуострова, обвиняемым выступил 53-летний житель Черноморского района.

Установлено, что в период с февраля 2022 года по сентябрь 2023 года, выступая противником в проведении специальной военной операции, крымчанин вступил в контакт с разведкой министерства обороны Украины. По заданию кураторов он передавал противнику расположения фортификационных сооружений, личного состава, военной техники и др.

«Переданные данные оказались достоверными и могли использоваться для нанесения огневых ударов в местах дислокации российских вооруженных сил», – отмечает пресс-служба прокуратуры полуострова.

Суд приговорил виновного к 17 годам лишения свободы с отменой наказания в исправительных колониях строгого режима и дальнейшим ограничением свободы на один год и шесть месяцев, а также со штрафом в штате 200 тыс. рублей.

Симферополь, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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