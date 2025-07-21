У Крымского моста образовалась пробка из более 1600 автомобилей

У Крымского моста сегодня утром скопилось большое количество автомобилей как со стороны Краснодарского края, так и со стороны Керчи. По состоянию на 10 часов утра очередь к досмотровым пунктам превысила 1600 машин. Об этом свидетельствуют данные, которые приводит телеграм-канал, отслеживающий обстановку на подъездах к переправе.

«10:00. В очереди со стороны Тамани находится 1270 транспортных средств. Ожидание более трех часов», – сказано в сообщении канала.

Со стороны Керчи скопились 360 автомобилей. Время ожидания более часа.

Надо отметить, что в ночь на 21 июля очередь на Крымский мост со стороны Кубани незначительно сократилась, но уже к 8 часам утра в ней было больше 1000 машин.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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