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Среда, 23 июля 2025, 12:40 мск

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Хакеры атаковали крупных операторов связи в Крыму

Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым сообщило о массированной DDoS-атаке, направленной против крупных операторов связи региона. В связи с этим местных жителей предупредили о временных перебоях в работе некоторых сервисов.

«В Крыму осуществляется массированная DDoS-атака на крупных операторов фиксированной связи… Некоторые сервисы могут быть периодически недоступны для пользования абонентами», – сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что технические специалисты проводят все необходимую работу по устранению последствий хакерской атаки.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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