Пожар сухой растительности в Крыму угрожает двум населенным пунктам

В Крыму произошел пожар, который угрожает распространиться на два населенных пункта. Как сообщила пресс-служба МЧС России, сухая растительность горит в Феодосии вблизи поселков Солнечное и Виноградное.

«Огнем охвачены 5 гектаров. Ветер с порывами до 12 м/с разносит пламя», – уточнили в ведомстве.

К тушению огня привлечены более 170 специалистов и свыше 30 единиц техники. Дополнительно к месту пожара направлена аэромобильная группировка, в готовности вертолет Ми-8 МЧС России.

Москва, Анастасия Смирнова

© 2025, РИА «Новый День»

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