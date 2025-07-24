Полиция задержала владельца сети крымских заправок «ТЭС»

Правоохранители задержали президента и совладельца крымской компании «ТЭС» Сергея Бейма.

Бизнесмена подозревают в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на информированные источники. Подробности дела не уточняются.

По данному делу также задержана руководитель крымской компании «Аврора» Мария Пяткова. Отмечается, что эта фирма связана с «ТЭС» и зарегистрирована с ней по одному адресу.

Бейм руководил «Черноморнефтегазом» в 2014-2015 годах. В 2006-2010 годах он был депутатом крымского парламента.

Группа компаний «ТЭС» управляет крупнейшей сетью автозаправок в Крыму и Запорожской области с парком собственных бензовозов и нефтебаз. Также она владеет портовым терминалом для хранения и перевалки сжиженного газа и нефтепродуктов, предприятием по производству емкостей для различных отраслей, сетью кафе быстрого питания, дистрибуцией смазочных материалов и автошин, а также отелем.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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