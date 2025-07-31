В Крыму сбоит мобильный интернет

В Крыму нестабильно работает мобильный интернет. Как поясняет краснейший телеком-оператор полуострова «Волна», это не связано с покрытием сети или работой самого оператора.

Сегодня могут быть кратковременные сбои мобильного интернета.

«Как ранее сообщило Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым, с 17 декабря 2024 года возможны кратковременные отключения мобильного интернета в Крыму. Это временные меры для вашей безопасности. Мы прилагаем все усилия, чтобы снизить дискомфорт и защитить наших абонентов», – сообщает пресс-служба «Волны».

Домашний интернет работает стабильно, смс тоже уходят стабильно.

Симферополь, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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