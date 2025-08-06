В Крыму из-за жары снова испаряется химия из кислотонакопителя на заводе «Титан»

В Крыму в Армянске в условиях аномально высоких температур зафиксировано испарение химических соединений из кислотонакопителя на заводе «Титан». Об этом сообщил глава крымского правительства Юрий Гоцанюк, передают «Ведомости».

Как он отметил в своем Telegram-канале, из-за сильной жары содержимое резервуара сильно нагревается, что приводит к активному испарению химических веществ. Руководство завода предприняло меры для минимизации негативного воздействия: работает цех нейтрализации кислотных стоков, ежесуточно в накопитель добавляют воду и удерживают уровень жидкости на отметке 1,5 м.

Мониторинг качества воздуха, ведущийся круглосуточно, показал, что содержание хлорида водорода в воздухе соответствует норме. Концентрации диоксида серы и сероводорода не превышают порога обнаружения. Проверки в близлежащих населенных пунктах – Волошино и Суворово – также не выявили отклонений от допустимых значений.

Напомним, что 24 августа 2018 года в Армянске (Крым) на заводе «Крымский титан» произошел выброс в атмосферу неизвестного химического вещества, из-за которого на листьях деревьев появился желтый налет, а в воздухе – запах кислоты. Причиной стало испарение содержимого кислотонакопителя из-за жары и длительного отсутствия осадков. В городе был введен режим ЧС, а жителей эвакуировали.

Армянск, Елена Васильева

© 2025, РИА «Новый День»

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