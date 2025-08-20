Крымчанке дали 15 лет за передачу фото ПВО украинской разведке

Верховный Суд Республики Крым вынес приговор 28-летней жительнице Джанкойского района, обвиняемой в передаче украинской военной разведке фото российских средств ПВО и мест дислокации личного состава ВС РФ. Подсудимая получила 15 лет лишения свободы.

Согласно материалам суда, в марте 2024 года, будучи противницей проведения специальной военной операции, в одной из соцсетей осужденная вступила в сообщество под управлением представителей Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Установив контакт с администратором канала, женщина осуществила фотографирование мест расположения средств противовоздушной обороны и дислокации личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации. Скриншоты геолокаций с выделением участков месторасположений она направила куратору посредством мессенджера, за что получила порядка 15 тыс. рублей», – говорится в сообщении.

Ее действия пресекли сотрудники Управления ФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Суд приговорил фигурантку 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и ограничением свободы на 1,5 года и штрафом в размере 100 тыс. рублей.

Симферополь, Наталья Петрова

