Жительница Крыма получила 15 лет за госизмену и подготовку теракта по заказу украинских кураторов

Жительница Крыма по приговору военного суда получила 15 лет лишения свободы за государственную измену и подготовку теракта по заданию спецслужб Украины.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, осужденная осуществляла по заданию украинских спецслужб подготовку к совершению теракта – поджога релейного шкафа ГУП РК «Крымская железная дорога» с целью нарушения военных перевозок. Сотрудники ФСБ вычислили злоумышленницу и задержали в Симферополе.

В ходе обыска по месту жительства у крымчанки были изъяты самодельные зажигательные устройства, компоненты для их изготовления и мобильные телефоны. Установлено, что ее деятельность координировалась с территории Украины через мессенджер Viber, что подтверждается информацией в изъятых у нее средствах связи.

