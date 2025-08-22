российское информационное агентство 18+

Восточный Крым остался без воды из-за масштабной аварии на водоводе

Десять населенных пунктов на востоке Крыма остались без воды из-за крупной аварии на магистральном водоводе в районе Феодосии. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

По его словам, водоснабжения прекращено в том числе в Солнечной Долине, Орджоникидзе, Коктебеле, Новом Свете и Судаке.

На месте аварии «оперативно развернуты работы по ликвидации последствий», задействованы 30 человек и семь единиц техники, уточнил Аксенов. В оставшиеся без водоснабжения населенные пункты организован подвоз воды. «На эти задачи дополнительно привлечены 25 единиц водовозной техники, помимо той, что закреплена за муниципальными образованиями», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Ремонтные работы и «заполнение системы с поэтапным восстановлением» планируется завершить сегодня ночью – завтра утром, уточнил Аксенов. Подача воды в полном объеме должна осуществляться к концу дня 23 августа, подчеркнул он.

Симферополь, Наталья Петрова

