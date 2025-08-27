Жителя Крыма задержали за оправдание теракта на Крымском мосту

Сотрудники ФСБ задержали жителя Джанкойского района Крыма за публичное оправдание теракта на Крымском мосту – ему грозит до семи лет лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по региону.

По данным ведомства, подозреваемый администрировал страницу в мессенджере Telegram и публиковал материалы, в которых оправдывал подрыв Крымского моста. «Лингвистическая экспертиза выявила в данных публикациях высказывания, направленные на оправдание терроризма», – говорится в сообщении спецслужбы, передает ТАСС.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к терроризму и оправдании терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Фигуранта заключили под стражу на два месяца.

На видео, распространенном ФСБ, подозреваемый говорит, что задержан «за публикацию множества материалов, а также за то, что выражал радость за подрыв украинской стороной Крымского моста».

Ранее крымчанин уже был судим по статье 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма) и отсидел два года в колонии общего режима.

Симферополь, Наталья Петрова

