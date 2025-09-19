В Крыму ночью сбили четыре украинских дрона

Минувшей ночью над территорией Крыма средства противовоздушной обороны сбили четыре вражеских дрона. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территорией Республики Крым», – говорится в сообщении оборонного ведомства.
О пострадавших и разрушениях не сообщалось. На местах падения обломков работают оперативные службы.
Стоит отметить, что в Крыму и Севастополе действует желтый уровень террористической опасности.
Симферополь, Зоя Осколкова
