В Крыму после удара БПЛА ВСУ три человека погибли, 16 – ранены

3 человека погибли в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины на Крым. Еще 16 человек получили ранения. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

21 сентября примерно в 19.30 в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, из-за удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос» и здание школы в поселке. Предварительно, в школе был разрушен актовый зал, повреждена библиотека. Произошел пожар на площади 80 квадратных метров. Он был потушен. Учащиеся в связи с произошедшим с понедельника переведены на дистант.

В Минобороны России сообщили, что удар БПЛА по пгт Форос снаряженными фугасными боезарядами следует расценивать как террористический акт – никаких военных объектов в курортной зоне Крыма нет и быть не может.

Симферополь, Елена Васильева

