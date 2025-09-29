В Крыму вспыхнул пожар на нефтебазе в Феодосии

На нефтебазе в крымской Феодосии произошел пожар – загорелись остатки мазута в одной из старых емкостей. Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Нарушение технологии сварочных работ. Работают расчеты МЧС России», – написал он в своем телеграм-канале.

Крючков уточнил, что Феодосийская нефтебаза не задействована в поставках автомобильного топлива на заправки Крыма.

Тем временем, власти в Крыму договорились с поставщиками ГСМ о фиксированной стоимости топлива на период 30 дней. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, в течение этого времени дизтопливо будет стоить не выше 75 руб. за литр, бензин Аи-92 – не более 70 руб. за литр, Аи-95 – не выше 76 руб. за литр, Аи-95 Премиум – не выше 80 руб. за литр.

Также с сегодняшнего дня вводится ограничение на объем продажи топлива – не более 30 литров в одни руки. Аксенов попросил крымчан не приобретать бензин впрок и заправлять транспортные средства в обычном режиме. Глава РК добавил, что все социальные объекты, коммунальные и экстренные службы обеспечиваются топливом в полном объеме. По его словам, ежедневно на сайте Министерства топлива и энергетики республики будут публиковаться актуальные адреса АЗС, на которых топливо имеется в наличии.

