Крымчан будут по утрам информировать о наличии бензина

Крымчан по утрам теперь будут информировать о том, на каких заправках есть бензин.

Об этом рассказал в своем тг-канале председатель совета министров Крыма Юрий Гоцанюк.

Ситуацию на топливном рынке полуострова он охарактеризовал как сложную. Но вопрос решается, и легкие нефтепродукты продолжают поступать в регион.

«Главой республики Крым Сергеем Валерьевичем Аксёновым была поставлена задача – обеспечить сбалансированную передачу топлива между всеми муниципальными образованиями.

В связи с этим, начиная с сегодняшнего дня и до нормализации поставок, будем ежедневно в утренние часы информировать крымчан о том, что на каких АЗС можно беспрепятственно приобрести бензин марки АИ-92 и АИ-95, а также дизельное топливо», – написал чиновник, отметив, что сегодня бензин доступен на 70 заправках.

Информацию по актуальным заправкам, где есть топливо, будут ежедневно публиковать на в тг-канале Гоцанюка, на сайте Министерства топлива и энергетики республики Крым, на сайтах администраций муниципальных образований, а также в средствах массовой информации.

Напомним, что в связи со сложившимся дефицитом в Крыму бензин продают по 20 литров в один руки. Перебои с топливом начались в конце августа. Их связали с высоким сезоном (уборочная кампания, высокий туристический сезон), а также с атаками украинских БПЛА на российские НПЗ, которые иногда достигали цели и вызывали необходимость ремонта оборудования.

Симферополь, Елена Васильева

