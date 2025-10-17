российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 17 октября 2025, 10:44 мск

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Украинские дроны повредили несколько электроподстанций в Крыму

В Крыму несколько электроподстанций получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«На данный момент идут восстановительные работы», – написал он в своем телеграм-канале.

Аксенов добавил, что подробнее о времени окончания проведения ремонтных работ и подачи электричества будет сообщено позже. Он призвал жителей полуострова сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

В свою очередь, глава Евпатории Александр Юрьев сообщил, что из-за перебоев в подаче электричества школы и детские сады в городе будут работать в пятницу по сокращенному графику пребывания детей без обеспечения питания. «В случае стабилизации ситуации примем решение о полном учебном дне, о чем дополнительно сообщим позже», – написал он в своем тг-канале.

За прошедшую ночь средства ПВО, по данным Минобороны РФ, уничтожили 61 украинский беспилотник над российскими регионами, из них 32 дрона сбиты в Крыму.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы доверяете мессенджеру МАХ?

Голосовать!

В рубриках

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,