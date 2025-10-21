Крымский мост открылся для автотранспорта

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено. Об этом сообщил информационный центр, который отслеживает ситуацию на переправе в режиме реального времени.

Как следует из его телеграм-канала, об ограничениях было объявлено в 16:41. Сообщение о возобновлении движения было опубликовано 17:51.

В этот период в Севастополе на 20 минут объявлялась воздушная тревога в связи с угрозой атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. В городе приостанавливал работу морской пассажирский транспорт.

Керчь, Анастасия Смирнова

