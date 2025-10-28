В Крыму задержали 19-летнего юношу, планировавшего взорвать машину c сотрудником МВД

В Симферополе задержан и арестован завербованный украинскими спецслужбами 19-летний местный житель, который готовил теракт в отношении высокопоставленного сотрудника МВД по Крыму. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ России.

По данным спецслужбы, крымчанин, гражданин РФ, был завербован через мессенджер Telegram. Теракт против высокопоставленного правоохранителя планировали непосредственно спецслужбы Украины.

Задержанный арендовал квартиру напротив дома, где проживал силовик, и «организовал наблюдение с использованием видеокамеры для выявления личного транспортного средства объекта посягательства», – сообщили в ФСБ. Позже из тайника он забрал компоненты самодельного взрывного устройства.

В ходе обыска у фигуранта нашли готовую к применению самодельную бомбу осколочного действия, которая содержала более 400 граммов взрывчатого вещества. СВУ он должен был заложить под личный автомобиль сотрудника полиции, отметили в спецслужбе.

После совершения теракта задержанный планировал выехать на постоянное место жительства в одну из европейских стран.

В отношении арестованного крымчанина возбуждено по статьям о приготовлении к теракту (ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ) и незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ (ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

Симферополь, Наталья Петрова

