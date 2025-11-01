В Крыму спасатели сняли с дерева убегавших от кабанов подростков

В Крыму два подростка залезли на дерево, убегая от кабанов, и не смогли спуститься. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Инцидент произошел накануне вечером. У села Молочное два подростка залезли на дерево в лесу и не смогли сами спуститься, понадобилась помощь спасателей.

На месте выехали трое сотрудников Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» и сняли ребят с дерева. Отмечается, что дети не пострадали.

Подростки рассказали, что спасались от диких кабанов.

