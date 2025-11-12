В Крыму подросток на питбайке насмерть сбил мужчину

В Крыму 17-летний подросток на питбайке насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло в селе Укромное Симферопольского района. Юноша, не имея права управления транспортными средствами, находясь за рулем питбайка «CQR CB 300», сбил пешехода 1962 года рождения.

«В результате дорожно-транспортного происшествия мужчина получил смертельные травмы. Несовершеннолетний также был травмирован и доставлен в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Обстоятельства аварии устанавливаются, проводится проверка. В отношении отца подростка составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»).

