В Крыму найден мертвым житель Симферополя, который убил 12-летнего племянника и ранил его младшего брата и мать

Вблизи села Залесье Симферопольского района обнаружено тело 27-летнего жителя крымской столицы, который подозревается в убийстве своего племянника и попытке расправы над другими родственниками. Об этом сообщает региональный главк Следственного комитета.

По данным ведомства, в ночь на 2 декабря в частном доме в переулке Русский в Симферополе мужчина помощи кухонного топорика убил своего 12-летнего племянника, ранил его 6-летнего брата и мать мальчиков.

Женщине и ее малолетнему сыну удалось спастись благодаря активному сопротивлению нападавшему и помощи проживающего с ними родственника.

В СК уточнили, что в настоящее время состояние ребенка стабилизировалось, с ним работают следователи. Мама мальчика находится в реанимационном отделении больницы.

Следователями и следователями-криминалистами проводится комплекс мероприятий по установлению обстоятельств смерти фигуранта. Назначены все необходимые экспертизы, в том числе судебно-медицинская для определения точного времени и причины смерти.

Симферополь, Анастасия Смирнова

