Около 17 тысяч жителей Крыма остались без света из-за непогоды

В Крыму произошло аварийное отключение электричества из-за неблагоприятных погодных условий. Без света остались почти 17 тысяч жителей.

Как сообщили в министерстве топлива и энергетики региона, восстановительные работы ведутся в Симферопольском, Черноморском и Бахчисарайском районах.

«Обесточено 241 ТП (РП), точек поставок: 7 977 (16 891 чел.)», – говорится в сообщении.

Кроме того, в связи с осложнением метеообстановки сформированы дополнительные аварийно-восстановительные бригады, а также заранее подготовлены необходимая спецтехника и материалы для оперативного устранения повреждений на сетях.

Симферополь, Зоя Осколкова

