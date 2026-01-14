В Крыму роддом проверяют после смерти младенца

В Крыму проводят проверку после смерти новорожденного в перинатальном центре республиканской больницы имени Н. А. Семашко в Симферополе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональный минздрав.

Ранее в Сети появилась информация, что в перинатальном центре в Симферополе скончался младенец спустя два дня после рождения из-за сепсиса, кислородного голодания и кровоизлияния в мозг. Как сообщает телеграм-канал «База», 32-летняя мать погибшего ребенка обвиняет врачей в халатности и подделке документов. Женщина поступила в перинатальный центр после того, как у нее отошли околоплодные воды. Самостоятельно родить у нее не получалось, а решение о кесаревом сечении медики приняли только спустя 41 час, отмечается в сообщении.

«По факту оказания медицинской помощи данной пациентке проводится проверка», – сообщили в минздраве РК.

По информации «Базы», после гибели новорожденного управление СК РФ по Крыму и Севастополю возбудило уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности.

Накануне стало известно, что в Новокузнецком роддоме №1 в новогодние праздники умерли 9 младенцев. По данному факту расследуется уголовное дело по статьям о халатности и причинении смерти по неосторожности. Следователи задержали главврача и исполняющего обязанности завотделением интенсивной терапии новорожденных и недоношенных детей Новокузнецкой ГКБ №1, в которой погибли новорожденные.

Симферополь, Наталья Петрова

