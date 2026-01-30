Крымчанке дали 15 лет колонии за сбор данных для украинской разведки

Жительницу Джанкойского района Крыма приговорили к 15 годам лишения свободы за государственную измену. Женщина собирала для военной разведки Украины информацию о расположении военных аэродромов и средств противоздушной обороны. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ России по Крыму и Севастополю.

По информации ведомства, женщина 1996 года рождения вступила в телеграм-канал, используемый ГУР Минобороны Украины, и добровольно предложила свои услуги по сбору данных о расположении российских военных объектов.

По заданию куратора женщина выезжала на указанные ей места, фотографировала находящиеся там объекты и передавала данные украинским спецслужбам. Также она инициативно отправляла сведения о передвижении железнодорожных составов с военными грузами. Информация предназначалась для использования Киевом при нанесении ракетных ударов.

Верховный суд Крыма признал подсудимую виновной в госизмене и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, штрафа в размере 100 тысяч рублей и ограничения свободы сроком на 1,5 года после основного наказания.

Приговор вступил в силу.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

