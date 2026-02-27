В Крыму подростки без прав устроили погоню со стрельбой

В Крыму два подростка устроили гонки с полицией. В результате правоохранителям пришлось открыть огонь, чтобы остановить нарушителей. Об этом сообщает МВД России.

Инцидент произошел в Симферопольском районе. Полицейские попытались остановить иномарку, но водитель проигнорировал требование и попытался скрыться. Сотрудники полиции начали преследование.

«В ходе погони инспекторы связались с коллегами и попросили перекрыть движение для задержания нарушителя. Заметив закрытый шлагбаум, он совершил разворот, протаранил служебный автомобиль и продолжил движение», – говорится в сообщении.

Водитель не останавливался и создавал опасные аварийные ситуации, тогда один из госавтоинспекторов произвел предупредительный выстрел в воздух и несколько – по колесам автомобиля.

«После полной остановки транспортного средства выяснилось, что за рулем находился 17-летний местный житель, а на пассажирском сиденье – его товарищ. Подросток не имел водительского удостоверения и страхового полиса», – отметили в МВД.

Автомобиль изъяли и отправили на спецстоянку, в отношении подростков составили протоколы об административном нарушении. Законных представителей несовершеннолетних также привлекут к ответственности. Кроме того, проверку проводит прокуратура.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

