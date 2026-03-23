В Крыму житель вел съемку военной техники для спецслужб Украины

Жителя Крыма обвиняют в шпионаже для украинских спецслужб. Об этом сообщает прокуратура региона.

«Обвиняемый, являясь противником проведения специальной военной операции, вступил в переписку в одной из социальных сетей с представителем службы безопасности Украины», – говорится в сообщении.

Житель Джанкойского района в течение года получал задания от куратора на съемку военных воздушных судов и воинского транспорта, а затем передавал собранные данные украинской стороне.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Дело будет направлено в Верховный суд Республики Крым.

Симферополь, Зоя Осколкова

