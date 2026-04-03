У нелегальных оружейников в Крыму изъяли гранатомет и автоматы Калашникова

В Крыму раскрыли нелегальный канал поставок оружия из Запорожской области. Об этом сообщили в региональном управлении ФСБ.

Как установили сотрудники спецслужбы, два жителя Сакского района приобрели огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, боеприпасы и хранили по месту своего проживания. Они планировали продать оружие жителям Крыма.

Из незаконного оборота сотрудниками ФСБ изъяты: ручной гранатомет иностранного производства, шесть автоматов Калашникова, а также магазины и патроны к ним.

Уголовное дело возбуждено по статьям 222 и 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов»). Правоохранители устанавливают возможных соучастников.

Севастополь, Зоя Осколкова

