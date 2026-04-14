Жителя Ялты задержали за передачу Киеву данных о Черноморском флоте

ФСБ задержала в Крыму 33-летнего жителя Ялты, передававшего Службе безопасности Украины информацию об объектах Черноморского флота. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Крыму и Севастополю.

По информации ведомства, крымчанин по собственной инициативе установил контакт с представителем украинской спецслужбы. По заданию куратора мужчина передавал через мессенджер Telegram сведения об объектах Черноморского флота России.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о госизмене. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Фигурант арестован.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube