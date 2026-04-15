Два жителя Татарстана организовали в Крыму мошеннический колл-центр

Два 18-летних жителя Татарстана приехали в Крым и организовали работу колл-центра для украинских мошенников. Об этом сообщили в ФСБ и СКР.

«По заданию украинских кураторов указанные лица арендовали квартиры для размещения SIM-боксов, используемых для осуществления мошеннических звонков на абонентские номера граждан России», – говорится в сообщении.

В задачи преступников входили незаконные установка, настройка и администрирование абонентских терминалов пропуска трафика. Устройства обеспечивали преобразование голосового трафика между сетями и позволяли осуществлять телефонные звонки из-за рубежа с использованием российских номеров.

По данным Следственного комитета, обвиняемые арендовали в Крыму более десяти квартир, в том числе в Симферополе, Ялте и Алуште. В ходе обысков правоохранители изъяли два 32-портовых SIM-бокса, ноутбуки, мобильные телефоны и более 600 SIM-карт различных операторов связи. Украинские кураторы платили фигурантам по 150 долларов в день, а также компенсировали аренду жилья.

Ущерб от действий мошенников превысил 3,8 млн рублей. Правоохранители выявляют соучастников преступления и других пострадавших.

Симферополь, Зоя Осколкова

