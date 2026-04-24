В симферопольской больнице пациентка напала на врача и избила его

В больнице Симферополя пациентка напала на заведующего отделением после замечания. Женщина вела себя агрессивно, а когда медик сделал ей замечание, набросилась на него с кулаками и травмировала ему лицо. Об этом сообщает ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Руководитель регионального главка Следственного комитета Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по статье «Хулиганство». Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Прокуратура взяла под контроль ход проверки, организованной по факту травмирования завотделением больницы, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

По данным управления Росгвардии по Республике Крым и Севастополю, инцидент произошел накануне. Оперативно прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали женщину и передали ее полицейским для дальнейшего разбирательства.

Симферополь, Наталья Петрова

