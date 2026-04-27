Жителю Крыма дали шесть лет колонии за призывы к ударам по Красной площади

Пенсионер из Керчи получил шесть лет колонии за публикации с призывами к ударам беспилотниками по Красной площади. Об этом сообщили в УФСБ по Республике Крым и Севастополю.

Южный окружной военный суд признал экс-сотрудника погранслужбы Украины виновным в публичных призывах к террористической деятельности и назначил наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

По данным следствия, подсудимый публиковал в открытом телеграм-канале комментарии с призывами наносить удары с помощью беспилотников по Красной площади во время Парада Победы.

Симферополь, Наталья Петрова

