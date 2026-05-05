В Крыму автобус врезался в остановку, пострадала женщина

В Крыму автобус врезался в остановку. По предварительным данным, пострадал один человек. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП произошло в Симферополе. Отмечается, что в автобусе в момент аварии не было пассажиров.

«В результате пострадала женщина 1978 года рождения, которая находилась на остановке. Она с травмами доставлена в больницу», – говорится в сообщении.

Надзорное ведомство проводит проверку. Специалисты проверят соблюдение законодательства об организации перевозок пассажиров.

Симферополь, Зоя Осколкова

