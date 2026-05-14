Два жителя Крыма задержаны за работу на спецслужбы Украины

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене двух жителей Крыма, которые передавали украинским спецслужбам информацию о военнослужащих на полуострове.
По данным ФСБ, один из задержанных, житель Красноперекопского района 1975 года рождения, по собственной инициативе установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram и передал фотографии, видео и координаты военных объектов РФ на территории Крыма.
Вторым подозреваемым оказался житель Симферополя 1962 года рождения. Он установил контакт с представителями Государственной пограничной службой Украины в интернете и собирал информацию о кадровом составе и персональные данные представителей территориальной обороны Крыма.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о госизмене (ст. 275 УК РФ). Задержанные арестованы.
Симферополь, Наталья Петрова
