Два жителя Крыма задержаны за работу на спецслужбы Украины

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене двух жителей Крыма, которые передавали украинским спецслужбам информацию о военнослужащих на полуострове.

По данным ФСБ, один из задержанных, житель Красноперекопского района 1975 года рождения, по собственной инициативе установил контакт с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины через мессенджер Telegram и передал фотографии, видео и координаты военных объектов РФ на территории Крыма.

Вторым подозреваемым оказался житель Симферополя 1962 года рождения. Он установил контакт с представителями Государственной пограничной службой Украины в интернете и собирал информацию о кадровом составе и персональные данные представителей территориальной обороны Крыма.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела о госизмене (ст. 275 УК РФ). Задержанные арестованы.

Симферополь, Наталья Петрова

