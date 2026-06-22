В Крыму закрыли все детские лагеря

В Крыму приостановили работу всех детских лагерей. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«С 11:00 22 июня по 1 сентября 2026 года вводится приостановка бронирования мест, приема и размещения детей и групп детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных на территории республики, а также бронирование мест, прием и размещение детей и групп детей в иных средствах размещения для участия в различных мероприятиях туристической и другой направленности», – сообщил Аксенов в «Макс».

Соответствующий указ опубликован на официальном портале крымского правительства.

Глава Крыма отметил, что меры необходимы для обеспечения общественной безопасности, и призвал отнестись к ограничениям с пониманием.

Симферополь, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

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