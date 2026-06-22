Восточная часть Крыма частично обесточена

В восточной части Крыма нарушено электроснабжение, сообщило «Крымэнерго».
«В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Восточного энергорайона», – говорится в сообщении энергокомпании.
Ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочно, электроснабжение будет восстановлено к 17:00 мск.
Кроме того, аварийные отключения света частично затронули два населенных пункта под Симферополем – Комсомольское и Грэсовский, а также 10 населенных пунктов Симферопольского района и населенный пункт Котельниково Красногвардейского района. «Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа», – уточнили энергетики.
Симферополь, Наталья Петрова
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