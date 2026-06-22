российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Новости Крым

Новости, Кратко, Популярное

Восточная часть Крыма частично обесточена

В восточной части Крыма нарушено электроснабжение, сообщило «Крымэнерго».

«В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Восточного энергорайона», – говорится в сообщении энергокомпании.

Ведутся аварийно-восстановительные работы. Ориентировочно, электроснабжение будет восстановлено к 17:00 мск.

Кроме того, аварийные отключения света частично затронули два населенных пункта под Симферополем – Комсомольское и Грэсовский, а также 10 населенных пунктов Симферопольского района и населенный пункт Котельниково Красногвардейского района. «Планируемое время восстановления электроснабжения – три часа», – уточнили энергетики.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Ощущаете ли вы на себе ускорение инфляции?

Голосовать!

В рубриках

Крым, Юг России, Россия, Скандалы и происшествия,