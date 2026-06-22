Крымский мост в четвертый раз за день закрыли для автомобилей

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно закрыли днем 22 июня. Об этом сообщает информационный центр, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Ограничение введено четвертый раз за день. В предыдущие разы движение по мосту перекрывали на период от 40 минут до часа.

По состоянию на 15:00, в очереди на досмотр со стороны Керчи находились 705 машин. Время ожидания составляло около трех часов. Со стороны Тамани ждали очереди на проверку 290 транспортных средств. Время ожидания на тот момент составляло около часа.

Москва, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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