Перебои с электроснабжением произошли на западе и севере Крыма

Четыре города и четыре района на севере и западе Крыма остались без света во вторник, 23 июня. Об этом сообщили в «Крымэнерго».

«В связи с технологическими нарушениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городских округов Евпатория, Саки, Красноперекопск, Джанкой; Красноперекопского, Сакского, Джанкойского и Красногвардейского районов», – сообщили в пресс-службе энергокомпании.

Ведутся восстановительные работы. Электроснабжение будет восстановлено ориентировочно в течение суток.

Накануне из-за повреждений в электросетях было нарушено электроснабжение в восточной части полуострова. Аварийные отключения частично затронули пригороды Симферополя, Симферопольский район и Коктебель.

Симферополь, Наталья Петрова

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