При ночной атаке ВСУ на Крым погибли два человека, среди жертв – ребенок

Взрослый и ребенок погибли в Крыму в результате атак ВСУ минувшей ночью. Еще два человека ранены. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«В селе Денисовка Симферопольского района и в Красногвардейском районе в результате ночных атак врага погибли два человека, в том числе ребенок, еще двое пострадали», написал он в «Максе».

Аксенов выразил соболезнования родным и близким погибших. Власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших, заверил он.

Глава республики ранее сообщил о сокращении количества поездов «Таврия», курсирующих в Крым и обратно. Ежедневно на полуостров и в обратном направлении будут отправляться семь поездов: поезд №7/8 Санкт-Петербург – Севастополь; поезд №27/28 Москва – Симферополь; поезд №91/92 Москва – Севастополь; поезд №315/316 Адлер – Симферополь; поезд №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория (вместе с прицепной группой № 409/410 Псков – Чудово, курсирующей по датам); №453/454 Москва – Симферополь (вместе с прицепной группой № 403/404 Курск – Белгород, курсирующей через день); №17/18 (одноэтажный 3 раза в четыре дня) и №167/168 (двухэтажный 1 раз в четыре дня) Москва – Симферополь.

Все эти поезда будут следовать только до и от станции Керчь-Южная. Дальше пассажиров, как и сейчас, повезут до пункта назначения автобусы. Остальные летние поезда «Таврия» будут отменяться постепенно, в течение двух недель, уточнил Аксенов.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

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